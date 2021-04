Lummen is de nieuwe vaccinatiekampioen. Daar is 28,51 procent van de volwassenen minstens één keer geprikt. In Peer gaat het over 25,42 procent en in Pelt 25,11 procent. Het zijn meteen de drie enige gemeenten die de kaap van 25 procent gerond hebben. In Limburg is nu 22,75 procent van de volwassen bevolking gevaccineerd. In Vlaanderen 22,96 procent.