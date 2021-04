Wilt u authentieke voetbalschoenen van Messi kopen? Het kan en dan nog voor het goede doel

De voetbalschoenen waarmee Lionel Messi zijn recordverbrekende 644ste doelpunt in loondienst van FC Barcelona maakte, worden geveild voor het goede doel. Messi doneerde zijn schoeisel aan het Museu Nacional d’Art de Catalunya en samen namen ze de beslissing om tot veiling over te gaan, ten voordele van het kunst- en gezondheidsproject van het Universitair Ziekenhuis Vall Hebron in Catalonië.

De online veiling zal plaatsvinden van 19 tot 30 april op christies.com. Messi blikte voor de gelegenheid terug op zijn grootse prestatie. “Het record bereiken van 644 goals bij dezelfde club maakte van mij een gelukkig mens, maar het belangrijkste is om de kinderen die vechten voor hun gezondheid iets terug te kunnen geven.”

Messi scoorde de recordgoal op bezoek bij Valladolid eind december vorig jaar met de Adidas Nemeziz Messi 19.1. De schoenen, allebei gesigneerd door de Argentijn, zouden tussen de 50.000 en 70.000 pond moeten opbrengen.

(belga)