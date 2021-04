Horecasector 'not amused' met de versoepelingen

De horecasector is op z'n zachtst gezegd 'not amused' met de versoepelingen die gisteren door het Overlegcomité werden aangekondigd. Ondanks dat de terrassen op 8 mei terug open mogen, is er nog steeds geen enkel perspectief, klinkt het bij Filip Vanheusden van Horeca Vlaanderen. Zo'n 90% van alle horecazaken zit door haar reserves heen, en daar gaat de opening van de terrassen voor velen weinig aan veranderen. Dat vertelde Vanheusden gisteren in ons avondnieuws.