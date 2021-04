N-VA-fractieleider Grosemans interpelleert over controle sociale huurders

Fractieleider Karolien Grosemans van de N-VA-oppositie wil de meerderheid van Vooruit, CD&V en Open Vld in de zitting van de gemeenteraad van maandag 19 april interpelleren over de aanpak van sociale fraude in Herk-de-Stad door controle op buitenlandse bezittingen.

Vlaams minister van Wonen Hein Diependaele kondigde recent controles aan of sociale huurders in het buitenland over eigendom(men) beschikken. De zitting vangt maandag aan om 20 uur. Ze gebeurt in de vorm van een videoconferentie. LW