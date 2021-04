Limburg opgedeeld in drie regio's. — © TV Limburg

Limburg wordt opgedeeld in drie regio’s met telkens één van de drie grootste Limburgse steden als trekker. Dat blijkt uit het ontwerp van de regiovorming dat onze redactie kon inkijken. De regiovorming is een samenwerkingsverband tussen gemeenten dat wordt opgelegd door Vlaanderen. De drie samenwerkingsverbanden vallen binnen de provinciegrenzen. Het gaat om regio’s rond Hasselt, Genk en Beringen precies zoals de burgemeesters van Hasselt en Genk het vorige week al aankondigden in het Nieuws van TV Limburg.