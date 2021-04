Twee interpellaties Groen-fractieleider De Ryck in gemeenteraad Herk-de-Stad

Fractieleider Gunter De Ryck wil de meerderheid van Vooruit, CD&V en Open Vld in de zitting van de gemeenteraad van maandag 19 april over twee punten interpelleren.

Hij gaat een vraag stellen over het afsluiten van overwegen en hij heeft een vraag over het schrappen van jachtgebied in Herk-de-Stad. De zitting vangt maandag aan om 20 uur. Ze gebeurt in de vorm van een videoconferentie. Iedereen mag het openbare gedeelte volgen. LW