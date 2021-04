Wimbledon wil derde grote arena met schuifdak tegen… 2030

Een nieuwe showcourt met een capaciteit van 8.000 zitplaatsen zal deel uitmaken van de uitbreidingsplannen van Wimbledon naar het aangrenzende park. Het nieuwe court zal een uitschuifbaar dak hebben en zal geplaatst worden in een ring van oude eiken. Naar verwachting zullen er tegen 2030 wedstrijden kunnen plaatsvinden.

Het wordt het derde grootste court op Wimbledon na het Centre Court en Court One en brengt het toernooi op dezelfde lijn als de andere Grand Slams, die allemaal een grote derde arena hebben. In 2018 zag Wimbledon het bod op de gronden van de Wimbledon Park Golf Club aanvaard worden en de club is nu van plan om in juli een bouwvergunning aan te vragen. Als dat proces gunstig verloopt, vatten de werken aan in januari 2022. Er komen in totaal 39 nieuwe velden, maar op het showcourt na krijgen de andere velden enkel tijdelijke zitplaatsen. De dagelijkse capaciteit kan zo stijgen van 42.000 naar 50.000 toeschouwers.

Een van de belangrijkste drijfveren achter de verbouwingen, is de wens van de organisatie om de kwalificaties van het toernooi ter plaatse te kunnen houden vanaf 2028. Die gaan momenteel nog door in het nabijgelegen Roehampton. (belga)