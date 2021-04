Instagram experimenteert met zichtbaarheid van likes

Woensdag kondigde Instagram aan dat gebruikers binnenkort zelf zullen kunnen kiezen of ze het aantal likes onder een foto zien of niet. “Zo kunnen ze bepalen wat voor hen het beste werkt”, staat in een persbericht van Reuters. Ook op Facebook zal de komende weken een gelijkaardige test lopen om leden meer controle te geven over de content.

Instagram voert al langer testen uit met likes. Sinds 2019 verbergt het ‘vind-ik-leuks’ bij een kleine groep mensen. Toen kon de info niet eigenhandig weer zichtbaar gemaakt worden. De meningen op deze actie liepen uiteen: sommige gebruikers zeiden dat ze minder druk voelden als het aantal likes geheim was, anderen misten de indicator dan weer omdat ze graag wilden weten welke inhoud goed werkt.

“We doen dit experiment omdat we willen dat onze gebruikers zich concentreren op de gedeelde foto’s en video’s, niet op het aantal likes dat ze verzamelen”, zei een Instagram-woordvoerder daar toen over. “We willen niet dat Instagram overkomt als een wedstrijd. “