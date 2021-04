Spanjaard Diaz zet koninginnenrit Ronde van Turkije naar zijn hand na prangende spurt

Geen vierde ritzege voor Mark Cavendish in de Ronde van Turkije. Logisch! De koninginnenrit eindigde op de klim naar Gögübeli, 1830 meter hoog. De dagzege ging naar de Spanjaard José Manuel Diaz, uitkomend voor het Franse Delko-Marseille, voor Jay Vine van Alpecin-Fenix. Voor de Belgische ploeg was het de vierde dag op rij dat ze vrede moesten nemen met een tweede plaats. Diaz is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Een groep van zeven kleurde de etappe. Grootste naam: de Oostenrijker Matthias Brändle. Ook het Belgische Bingoal - Sauce Pauwels - WB had een renner mee in de vlucht onder de persoon van de Zwitser Joël Suter. Het peloton liet de vluchters nooit ver wegrijden want het was in deze etappe dat het klassement vorm zou krijgen. Astana, Euskaltel-Euskadi en Israël Start Up Nation hielden het zevental binnen bereik.

Op de onregelmatige slotklim, meer dan tien kilometer lang, was het Suter die zijn vluchtgezellen in de steek liet op een moment dat in het peloton werd versneld. De Bask Azurmendi was de eerste die vanuit het peloton op zoek ging naar Suter. Onder impuls van Astana ging de voorsprong van de Zwitser pijlsnel naar beneden. Op drie kilometer van de finish was hij eraan voor de moeite en kon de echte finale beginnen.

De eerste aanval kwam van de Noor Anders Johannessen van UnoX, meteen gecounterd door Quentin Pacher en de Australiër Jay Vine van Alpecin-Fenix. Opvallend: Vine versierde een contract bij de broers Roodhooft door zijn prestaties op het online-platform Zwift. De groep werd stelselmatig uitgedund. Op twee kilometer van de finish versnelde de Deen Anthon Charmig, ook uitkomend voor het Noorse UnoX. De 23-jarige Deen, bezig aan zijn eerste wedstrijd van het seizoen, sloeg meteen een kloof maar had zijn inspanning verkeerd ingeschat. Op 300 meter van de finish was hij eraan voor de moeite en kwam het tot een spurt met drie. Daarin trok de Spanjaard Diaz aan het langste eind, voor Jay Vine en de Argentijn Sepulveda.

(gvdl)