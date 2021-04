Oeps, foutje! Renster neemt verkeerde afslag en belandt op Brusselse Ring

Automobilisten op de Brusselse Ring ter hoogte van Waterloo keken gisteren in de namiddag verbaasd op. Plots moesten ze het wegdek delen met een vrouwelijke renster, inclusief nummerplaatje. De Litouwse Olivija Baleisyte had zich tijdens de Brabantse Pijl schromelijk vergist en kwam tussen het verkeer terecht en… fietste vlotjes verder.

Het ‘optreden’ van de Litouwse werd gefilmd en op facebook gepost door een verbaasde chauffeur. Het is niet duidelijk waar en wannaar de 22-jarige op de Brusselse Ring terecht kwam en waar ze de drukke snelweg heeft verlaten. En hoe ze opnieuw bij haar ploeggenotes van Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano is geraakt, is ook niet duidelijk. Voor de Litouwse was het nog maar haar zesde wedstrijd van het seizoen. Vijf keer gaf ze op, enkel in de Scheldeprijs haalde ze de finish. Maar deze Brabantse Pijl gaat ze zich ook nog lang heugen. (gvdl)