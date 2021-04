LIVE. STVV voor eergewin, Anderlecht moet vol aan de bak voor strijd om play-off 1

Voor STVV staat er buiten eergewin niets meer op het spel in de laatste wedstrijd van het seizoen. Tegenstander Anderlecht moet echter nog vol aan de bak als het zich wil plaatsen voor play-off 1. De Brusselaars zijn zeker als Oostende niet wint tegen Cercle of als ze zelf een punt pakken op Stayen. Maar… paars-wit kan al vijf jaar niet meer winnen in Sint-Truiden. Het belooft dus spannend te worden. Volg de wedstrijd hier live (aftrap zondag om 18u).