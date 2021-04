De heenmatchen van de halve finales in de Champions League vinden plaats op dinsdag 27 en woensdag 28 april. Dinsdag geven Real Madrid en Chelsea elkaar partij en een dag later is het aan Paris Saint-Germain en Manchester City. Dat liet de UEFA donderdag weten. Op 4 mei trekt PSG dan weer naar Manchester, terwijl Real op 5 mei de verplaatsing naar Stamford Bridge maakt.