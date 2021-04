De kans is groot dat de bussen van De Lijn maandag in Limburg niet uitrijden. — © Serge Minten

Hasselt

Het busverkeer zal in Limburg op maandag 19 april zo goed als zeker verstoord zijn door een staking van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Volgens de bonden is dat het gevolg van het negatieve beleid van De Lijn in Limburg.