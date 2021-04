Moederdag kunnen we straks met een pint op een terrasje vieren. Het Overlegcomité besliste woensdag, ondanks een clash tussen de socialisten Elio Di Rupo en Frank Vandenbroucke, dat cafés en restaurants op 8 mei hun terrassen mogen openen. Of moeten we daar ‘misschien’ aan toevoegen? Het is immers niet zeker of alles wel doorgaat.