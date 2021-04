Alweer goed nieuws voor Lefevere! Julian Alaphilippe verlengt zijn contract tot eind 2024

Julian Alaphilippe heeft zijn contract bij Deceuninck - Quick-Step met drie jaar verlengd. De wereldkampioen zal minstens tot eind 2024 voor de ploeg van Patrick Lefevere fietsen. Na Remco Evenepoel is hij de tweede renner op korte tijd die zijn contract voor lange tijd verlengd ziet.

Het management van het Belgische topteam zit duidelijk niet stil. Nadat Remco Evenepoel eerder al zijn contract tot eind 2026 verlengde, is het nu de beurt aan wereldkampioen Julian Alaphilippe (28) om zijn contract met drie jaar te verlengen.

De Fransman tekende zijn eerste profcontract eind 2013 bij Patrick Lefevere. Acht jaar later hebben geen van beide partijen daar spijt van. Alaphilippe vond bij Lefevere de ideale omgeving om door te groeien en schonk zijn team prestigieuze overwinningen in de Waalse Pijl, Milaan-Sanremo, het WK en tal van ritzeges in de Tour de France, inclusief gele trui. Een contract tot ‘minstens’ eind 2024 is dan ook zijn nieuwe beloning.

“Ik ben zeer blij dat ik mijn contract mag verlengen”, aldus de Fransman. “Het leek me een logische zaak, het is nooit in mij opgekomen om te veranderen van team. Ik kijk ernaar uit om verder te blijven werken met deze familie. Ik wil Patrick en de sponsors bedanken voor het vertrouwen dat ze de voorbije acht jaar in mij hebben gehad. We hebben samen ongelooflijke dingen gerealiseerd, de mooie herinneringen zijn talrijk. Wij zijn The Wolfpack en wij koersen om te winnen. Deze mentaliteit is ook de sterkte van het team en is voor mij de reden waarom ik mij hier zo goed voel. Ik kijk er naar uit om het team nog meer mooie resultaten te schenken, dit en de komende jaren.”

Van rookie is Alaphilippe intussen geëvolueerd tot een echte leider. “Ik herinner me nog mijn eerste teammeeting. Ik was opgewonden en nieuwsgierig en wilde het wielrennen op het hoogste niveau ontdekken. Ik was de enige Fransman in het team maar kreeg van iedereen raad. Het was mijn doel om zo snel mogelijk te tonen dat ik een goed renner wilde worden. En dat heb ik de voorbije acht jaar gedaan. Tegelijk ben ik veel over mezelf te weten gekomen. Dat ik nu tot de meest ervaren renners van deze groep behoor, is een speciaal gevoel. Nu is het aan mij om de jonge renners te helpen met advies over hoe ze beter kunnen worden. De tijd vliegt, zoveel is duidelijk.”

Tevreden Lefevere

Ook Patrick Lefevere stak zijn tevredenheid niet weg. “Het is prachtig dat Julian ingegaan is op ons voorstel om de komende drie seizoenen bij ons te blijven. Hij is als 21-jarige bij ons gekomen. We wisten dat hij talent had. Hem te zien groeien tot de renner die hij nu is geworden, maakt ons extreem trots. Hij heeft zoveel bereikt, het lijstje is te lang om aan te beginnen. Al zijn de truien die hij voor ons heeft gedragen, stuk voor stuk iconisch. De bollentrui in de Tour van 2018, tot twee keer toe en voor lange periode de gele trui in de Tour en vorig jaar de regenboogtrui. We hebben Julian zien groeien als renner maar ook als mens. Hij is niet alleen een leider maar ook een teamspeler. Hij was even blij met de zege van Asgreen in de Ronde als Kasper zelf. Hij belichaamt de spirit van The Wolfpack als geen ander.”

