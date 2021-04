Maakt de microshort voor mannen een comeback? In het Verenigd Koninkrijk denken ze van wel

De microshort of de wel heel korte short voor mannen is terug van weggeweest. Althans op videoplatform TikTok, waar liefhebbers van het kledingstuk onder de hashtag #5inchseam hun short en bijhorende blote benen verdedigen.

Het debat over de lengte van mannenshorts laaide vorige week weer op toen acteur Milo Ventimiglia (43) de sportschool verliet. De Amerikaan droeg naast een zwart bedrukt shirt ook een piepkleine short, net lang genoeg om een boxershort van pakweg Calvin Klein te bedekken. En volgens Britse media zal de Amerikaan het gezelschap krijgen van heel wat Britten, nu ze na de versoepelde coronamaatregelen opnieuw hun ‘kot’ mogen verlaten.

Het bracht de bal ook aan het rollen op sociale media en dan vooral op videoplatform TikTok. Gebruikers van de populaire app benadrukten met de hashtag #5inchseam (of vertaald de 12,7 centimeter binnenbeenlengte) hun liefde voor het kleine kledingstuk.

Maar volgens styliste Sofie Reekmans, al meer dan tien jaar gepassioneerd door mode, zal de microshort niet snel zijn intrede maken in het Vlaamse straatbeeld. “Zo’n short, waarbij je een groot deel van je been laat zien, is niet voor alle gelegenheden geschikt”, zegt Reekmans. “Op het strand of op een zonnige vakantiebestemming zie ik geen problemen, maar in een professionele omgeving zoals een kantoor is het af te raden.”

Maar dat wil niet zeggen dat je op kantoor tijdens die snikhete dagen alleen maar lange broeken kan dragen. “Een short tot net boven de knie kan wel degelijk stijlvol zijn. Kies voor een model met smalle of meer aansluitende pijpen, dat oogt eleganter dan een exemplaar met wijde pijpen.” En wat echt niet kan: een driekwartbroek. “Dat is al jaren uit de mode en het maakt je benen ook nog eens korter.”