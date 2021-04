Loslopende hond valt twintigtal schapen aan op Kalmthoutse Heide

Kalmthout, Stabroek

Twee wandelaars waren woensdagochtend in de Kalmthoutse Heide op zoek naar een mooie plaats om van de zonsopgang te genieten. In plaats van mooie taferelen troffen ze drie dode en een twintigtal zwaargewonde schapen aan. Het werk van een loslopende hond. “Er was zelfs een schaap waarvan de uier ­gewoon was afgerukt.” Drie schapen werden doodgebeten, vier andere dieren moesten worden afgemaakt of overleden later aan hun verwondingen.