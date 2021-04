Wouter Beke: “Volgende week 70 procent van Vlaamse 65-plussers gevaccineerd”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gelooft dat reeds volgende week 70 procent van de 65-plussers in Vlaanderen een eerste inenting met het coronavirus zal gekregen hebben. Die norm schoof het Overlegcomité naar voren om een eerste reeks buitenversoepelingen in gang te zetten.

Zoals bekend wordt het vaccin van AstraZeneca voorlopig enkel toegediend aan 55-plussers. Intussen werd enkele weken tijd genomen om adviezen te krijgen van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Ook werd beslist deze week nog niet van start te gaan met het vaccin van Johnson & Johnson, in afwachting van meer duidelijkheid van datzelfde EMA in de loop van volgende week.

Impact van Johnson & Johnson

Net als zijn federale collega Frank Vandenbroucke benadrukt minister Beke dat de impact van de beslissing over J&J op de korte termijn verwaarloosbaar is. In elk geval hoopt de CD&V’er dat er mee kan worden doorgezet. Hij benadrukt dat het allerminst de bedoeling is “rücksichtslos” aan de slag te gaan, maar waarschuwt dat een nulrisico niet bestaat. “Niet vaccineren is zoals een brandladder niet willen nemen als het huis in brand staat, uit schrik om eraf te vallen”, zei Beke donderdag in De Ochtend op Radio 1.

OVERZICHT. Terrassen open op 8 mei en avondklok verdwijnt: dit zijn de nieuwe coronamaatregelen

Het Overlegcomité schoof woensdag de datum van 8 mei naar voren voor een aantal versoepelingen buiten. Het meest in het oog springt daarbij de heropening van de terrassen. Die datum werd gekozen omdat tegen dan 7 op de 10 65-plussers een eerste prik in de arm moeten gekregen hebben en het beschermingseffect al zijn werk zou doen. Een voorwaarde is wel dat de situatie op de afdelingen intensieve zorg duurzaam moet verbeterd zijn. Een concreet cijfer wilde Beke daar niet op plakken, al benadrukt hij wel oren te hebben voor de bezorgdheden uit de zorgsector. Daarom zullen de cijfers op de afdelingen voortdurend in de gaten moeten worden gehouden.