Sporen van de brand zijn zowel in de zaak als buiten op de stoep zichtbaar. — © Chris Nelis

Genk

Agenten van de politie CARMA hebben donderdagochtend een man gearresteerd die in een wassalon in Waterschei een koffer in brand stond. De brandstichter bleef ter plaatse tot de hulpdiensten arriveerden.