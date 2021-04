De 800ste zege voor Patrick Lefevere en Quick Step: van Knaven tot Cavendish

De zege van Mark Cavendish gisteren in de Ronde van Turkije was meteen de 800ste zege sinds teammanager Patrick Lefevere en Quick Step in 2003 aan hun langdurige relatie begonnen. Achttien jaar later staat de teller op 800 borelingen. En het einde is nog niet in zicht.

Sociale media bestonden in 2003 nog niet en The Wolfpack moest nog geboren worden, maar achthonderd keer BAM - het stopwoord van Lefevere telkens één van zijn renners wint - is en blijft een fenomenaal gegeven.

Servais Knaven opende de rekening op 4 februari 2003 met ritwinst in de vijfde etappe van de Ronde van Qatar. Mark Cavendish zette het voorlopige eindpunt gisteren aan de Turkse rivièra. In totaal zouden 96 verschillende renners voor de achthonderd zeges zorgen, de laatste nieuwkomers zijn de Deen Mikkel Honoré en Mauri Vansevenant die dit jaar hun eerste koersen worden in de kleuren van Lefevere. De collega’s van Sporza zochten alvast enkele leuke statistiekjes bij elkaar.

Meest succesvolle renner: Tom Boonen - 121 zeges

Meest succesvolle Belgisch renner: Tom Boonen - 121 zeges

Meest succesvolle land: België - 273 zeges

Meest succesvolle rittenwedstrijd: Ronde van Frankrijk - 42 ritzeges

Meest succesvolle aankomstplaats: Doha (Qatar) - 27 zeges

Cijfers zeggen uiteraard niet alles maar toch veel. Want Lefevere grossierde sinds 2003 niet enkel in kwantiteit, daar zat ook heel veel kwaliteit tussen gaande van wereldtitels (Boonen, Bettini, Alaphilippe) tot klassiekers (Boonen, Bettini, Alaphilippe, Pozzatto...). Enkel een eindzege in een grote ronde ontbreekt nog maar met een talent als Remco Evenepoel in de rangen zou het laatste hiaat opvullen.