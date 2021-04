Philadelphia wint kraker tegen Brooklyn, Doncic schenkt Dallas de zege met spectaculair shot ‘at the buzzer’

Philadelphia heeft woensdag in de NBA de kraker gewonnen tegen Brooklyn. De Sixers haalden het met 123-117 en staan na de zege alleen aan kop in de Eastern Conference.

Joel Embiid was de grote uitblinker in het winnende kamp met 39 punten, Tobias Harris nam 26 punten voor zijn rekening. Bij Brooklyn ontbraken speerpunten James Harden en Kevin Durant, waarmee er veel druk kwam te liggen op de schouders van Kylie Irving. Hij speelde sterk en maakte 37 punten, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg verloor.

In de stand staat Philadelphia aan kop met 38 overwinningen tegen zeventien nederlagen. De Nets (37/18) volgen als runner-up.

Golden State behaalde een ruime zege tegen Oklahoma City (147-109). Stephen Curry had met 42 punten een erg groot aandeel in de winst. Ook Draymond Green droeg met een triple double (12 punten, 10 rebounds en 16 assists) meer dan zijn steentje bij. Darius Bazley speelde zich bij Oklahoma in de kijker met 22 punten.

Maar de actie van de dag kwam van Luca Doncic. De Sloveen scoorde ‘at the buzzer’ een levensbelangrijke tweepunter waardoor zijn Dallas de wedstrijd in Memphis zegevierend kon afsluiten: 113-114.

“Ik was zelf ook verbaasd dat die bal binnenviel”, grijnsde Doncic achteraf. “Er was wel wat geluk mee gemoeid. Soms valt die bal binnen, maar vaak ga je zulke shots ook missen.”

(belga/gvdl)