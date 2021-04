Lianne Tan bewijst dat badminton geen campingsport is in ‘De Container Cup’

In De Container Cup was het woensdag de beurt aan basketballer Jean-Marc Mwema en badmintonster Lianne Tan. De Bilzense haalde de perfecte score in het schieten, maar het was toch vooral Mwema die uitpakte: hij is de nieuwe leider.

Jean-Marc Mwema is een trainingsbeest en dat bleek ook in de container. Op de loopband ging de basketballer nog iets te aarzelend van start, maar in de volgende zes proeven scoorde de Antwerpse reus uitstekende scores. 83 monkeybars, 116 meter golfen, 3 minuten en 15 seconden over 1 kilometer roeien en vier op vijf in het schieten effenden het pad voor een eerste plek. En dat allemaal onder een heleboel gevloek en droog commentaar. Om vervolgens uit te pakken op de benchpress. Mwema, zelf een stevige 100 kilogram droog aan de haak, tilde 115 kilogram boven zijn hoofd. In het fietsen (4 minuten 40 seconden over drie kilometer) beperkte hij de schade ten opzichte van Tim Declercq.

Met een eerste plaats, en een chrono van 9 minuten en 23 seconden tot gevolg. “Niks? Holy shit!”, kon Mwema het nauwelijks zelf geloven. Omdat hij vreesde dat zijn vrienden het ook niet zouden geloven en omdat hij vermoedt dat hij later nog voorbij gestoken zal worden, legde hij de stand voor alle zekerheid vast op foto.

Lianne Tan slaagde er niet in om op het podium te komen bij de vrouwen. Een top drie zat er eigenlijk ook nooit in voor de badmintonster die stevig ten val kwam aan de monkeybars en toegaf héél haar leven nooit meer dan twee kilometer gefietst te hebben.

Maar Tan charmeerde wel met haar gevoel voor humor en maakte Vlaanderen duidelijk dat badminton geen campingsport is en dat het gespeeld wordt met een shuttle in plaats van een pluim. En ze schoot ook vijf keer raak met de karabijn. Een prestatie die enkel Dirk Van Tichelt, Stoffel Vandoorne en Lieze Broekx haar ook voordeden. “Toch nog een record, ik ben blij”, lachte Tan. Dat leverde trouwens een heerlijk stukje televisie op omdat Pedro de vergelijking maakte tussen het schieten en het tandartsberoep van Tan, die uiteindelijk finishte in een tijd van 13 minuten rond.

Rangschikking mannen

1 Jean-Marc Mwema 9:23.32

2 Tim Declercq 9:36.25

3 Jarni Amorgaste 9:38.86

4 Jasper Philipsen 10:16.15

5 Hendrik Tuerlinckx 10.28:87

6 Stoffel Vandoorne 10:41.69

7 Louis Croenen 11:47.50

Rangschikking vrouwen

1 Delfine Persoon 10:40.36

2 Lize Broekx 10:41.86

3 Loena Hendrickx 12:57.36

4 Lianne Tan 13:00.85

5 Julie Allemand 13:02.60

Volgende kandidaten

Helmut Lotti

Natalia

(Maarten Delvaux)