Op het proces tegen politieagent Derek Chauvin voor de dood van George Floyd, heeft een medisch expert de officiële doodsoorzaak – moord – in twijfel getrokken. Opvallend is dat de expert al voor de rechtbank is gedaagd omdat zijn oordeel over de doodsoorzaak in een eerdere zaak de politie van een veroordeling behoedde.