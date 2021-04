Gertjan krijgt eindelijk zijn date met Elke in ‘De bachelorette’

“Ik had weer niets verwacht, want ik ben er nooit bij.” Maar kijk, vrijgezel Gertjan heeft donderdagavond dan toch zijn eerste privédate met Elke Clijsters te pakken in De bachelorette.

In een groepsgesprek laat hij voor het eerst in zijn kaarten kijken: stilaan heeft hij toch wel echt gevoelens voor Elke. “Hij zegt niks, en dan zegt ‘m ineens: Ik heb gevoelens voor u. Pats. Dat is typisch Gertjan.” Al sinds het prille begin strijdt vrijgezel Gertjan voor een privémomentje met bachelorette Elke Clijsters, maar week na week kreeg hij het deksel op de neus. “Als ik in z’n ogen kijk, zie ik wel dat daar iets zit wat ik interessant vind”, klinkt het bij haar. “Maar emotioneel weet ik niet of er een klik is. Dat moet ik nog uitzoeken.”

Elke vond hem nogal teruggetrokken, die Gertjan. Maar donderdagavond laat hij een andere kant van zichzelf zien. Op de groepsdate worden hij en de andere vier overgebleven vrijgezellen door Elke meegetroond naar de keuken voor een openhartig groepsgesprek. De mannen moeten elk een kaartje nemen, een vraag luidop voorlezen en die eerlijk beantwoorden. Vragen zoals ‘ben je ooit verliefd geweest op een oudere vrouw?’ of ‘waar heb je al je hele leven moeite mee?’

“Wanneer was je voor de laatste keer echt verliefd?”, luidde Gertjans vraag. Vanaf gisteren, is het antwoord. Waarmee hij meteen voor het eerst luidop bekent dat hij gevoelens heeft voor Elke. “Er is wel een gevoel, dat al vanaf het begin aan het groeien is. Elke dag meer en meer. Ik apprecieer je ook elke dag meer en meer als de persoon die je bent. Het kan wel echt groeien, tot echte liefde. Sinds gisteren is er een vonk overgeslagen.”

Geflirt op het water

Het levert Gertjan zijn eerste privédate met Elke op: een romantische ‘cruise’ op de Leie. Er wordt lekker gegeten en gedronken, een beetje geflirt – “Als ik mij op mijn gemak voel, durf ik al wat stouter uit de hoek te komen” – maar ook veel gepraat. Gertjan vertelt over zijn vorige relatie, die nog maar acht maanden geleden afsprong. “Dat is volledig geplaatst”, verzekert hij Elke. “Mijn ex wou terugkomen, maar mijn gevoel zei: Gertjan, doe dat niet. Ik heb even overwogen om het, omwille van mijn twee kinderen, nog ’s te proberen. Maar ik maak daar mijn kinderen ook niet gelukkig mee, als ik zelf niet gelukkig ben.”

Het doet Elke vrezen dat het toch nog geen afgesloten hoofdstuk is, hoewel ze zijn situatie begrijpt. Ze stevent af op een moeilijke roosceremonie. Na donderdag blijven er nog maar vier vrijgezellen over. De eindspurt is dus stilaan ingezet.