Zo zal het nieuwe ‘Journaal laat’ op Eén eruitzien

Een nieuwe studio komt ook met een nieuwe invulling van het programma. En geen Wim De Vilder meer in ‘Het Journaal laat’. — © Eén

Vanaf 19 april duurt het late journaal op Eén 25 minuten. Goedele Wachters en Xavier Taveirne vormen de vaste ankers. Tot nog toe deden alle ankers via een beurtrolsysteem de presentatie.

Ze zullen dieper in gaan op enkele nieuwsthema’s van die dag. Er zullen daarom ook geregeld gasten aanschuiven aan de nieuwe journaaltafel. De afgelopen jaren was het laatste nieuwsbulletin van de dag op Eén een korte samenvatting van de hoogtepunten uit het nieuws, telkens door de nieuwsankers gebracht terwijl die naast een hoge desk stonden. Die desk was al verdwenen toen begin april het vernieuwde decor werd geïntroduceerd.

(tove)