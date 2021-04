Positiviteitsratio blijft stijgen, ziekenhuisopnames dalen licht

Het gemiddelde aantal mensen dat elke dag met Covid-19 wordt opgenomen in het ziekenhuis, daalt weer licht. Tussen 8 en 14 april waren er elke dag 241,6 opnames, een daling met 7 procent in vergelijking met de week ervoor. Er liggen nu 3.049 Covid-patiënten in het ziekenhuis, van wie 941 in de intensieve zorg.

Tussen 5 en 11 april raakten elke dag gemiddeld 3.436 mensen besmet met het coronavirus, een daling met 19 procent ten opzichte van een week eerder. Er werden ook wel minder tests uitgevoerd, bijna 40.500 of 31 procent minder dan de week ervoor. De positiviteitsratio blijft ondertussen stijgen, tot 9,5 procent (+1,4 procent).

In dezelfde periode stierven er elke dag gemiddeld 41,4 mensen aan de gevolgen van COVID-19, een stijging met 12,4 procent. Dat brengt het totale aantal overlijdens op 23.603.