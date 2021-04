“Meermaals kreeg ik de vraag of ik de secretaresse was en mannelijke collega’s hadden soms moeite met mijn advies, maar intussen ben ik daartegen gehard”, lacht de Tongerse Teresa Janssen. Als technisch projectleider bij Mercedes-AMG maakt ze nu als één van de weinige vrouwen haar dromen waar in de paddocks van het internationale racecircuit.