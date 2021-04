In de jaren tachtig loog hij er 67 afleveringen op los. Maakte hij kinderen wijs dat als je een baksteen in de grond stak, er een huis uit zou groeien. Maar in 1987 verdween ‘Het liegebeest’ van tv en uit de aandacht. Tot Radio 2 hem deze week nog eens vanonder het stof haalde. Met veel reacties van fans als gevolg. Maar was zijn passage eenmalig of komt er nog?