David Goffin over Olympische Spelen: “Een toernooi waar je van droomt”

David Goffin (ATP 15) sprak woensdag ook over de aankomende Olympische Spelen in Tokio, na zijn kwalificatie voor de achtste finales op het ATP Masters 1000 graveltoernooi in Monte Carlo. Als alles goed gaat met de coronapandemie zal ‘s werelds grootste sportevenement binnen 100 dagen van start gaan in de Japanse hoofdstad. Als nummer één van België en lid van de top 20 in de wereld wil de Luikenaar er uiteraard bij zijn.

“Ja , ik denk erover na. De Olympische Spelen blijven de Olympische Spelen, ook al hebben we in de loop van het jaar andere doelen”, legde Goffin uit. “Wij vertegenwoordigen België. Het is een toernooi waar we van dromen. We dromen van medailles. Het is belangrijk voor alle sporten, zelfs tennis. Het is moeilijk om je alleen hierop voor te bereiden, omdat de Spelen in het midden van het seizoen vallen, maar het is ook goed om andere doelen te hebben. Als je bijvoorbeeld geblesseerd raakt of het gaat mis, heb je iets anders, wat niet het geval is voor zwemmers en anderen, die zich soms een jaar lang alleen voor de Spelen voorbereiden. Het zou een grote druk op me leggen als dit alles was wat ik had”, vertelde Goffin.

Goffin is ook niet vergeten dat Tokio de plek is waar hij tot nu toe zijn enige ATP 500-titel won. In 2017 klopte hij de Fransman Adrian Mannarino in de finale in twee sets met 6-3 en 7-5.

“Ik hoop met veel wedstrijden in de benen en met vertrouwen aan te komen in een stad en een plaats waar ik van hou”, voegde hij eraan toe. “Ik heb daar vaak goed gespeeld, zelfs in de laatste editie toen het stadion werd gerenoveerd (nvdr: in 2019, toen hij in de halve finales verloor van Novak Djokovic). Ik hou van de omstandigheden. Ik hoop in ieder geval in staat te zijn om goed te spelen en alles te geven voor ons land”.