Luca Brecel-Stuart Bingham 5-10

Voor het tweede jaar op rij zal Luca Brecel ontbreken op het WK snooker in het Crucible Theatre in Sheffield. “Toch keer ik met een goed gevoel terug naar huis”, reageerde Brecel na een 5-10-nederlaag in een aantrekkelijk duel met een beresterke Stuart Bingham.