Jan Martens (46) poseert op het terras van zijn vakantiehuis in Septon. "Hier heb je alles: rust, ruimte en groen. En wil je ambiance, dan ga je naar het centrum van Durbuy."

Een vakantiehuis dichtbij en in het groen, liefst met de nodige luxe: dat is de droom van steeds meer Vlamingen. En dat heeft gevolgen voor de Ardense vastgoedmarkt. Op zoek naar het "Marc Coucke-effect" in en rond Durbuy.