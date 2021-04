Een aspergekoningin zijn in coronatijden: de 18-jarige Bente Cuypers uit Molenbeersel bij Kinrooi weet hoe dat voelt. In 2019 werd ze verkozen, maar door corona vielen vorig jaar natuurlijk heel wat evenementen in het water. Maar ze mag haar kroontje nog even ophouden. En ze belooft daarbij plechtig nogmaals een goede ambassadrice te zijn voor het witte goud. Ook al lijkt het erop dat ook dit jaar de aspergefeesten opnieuw niet kunnen doorgaan.