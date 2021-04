Jongeren slaan Lommelaar met beperking in elkaar

Een groepje jongeren heeft in Lommel een 29-jarige man met een mentale beperking in elkaar geslagen. De feiten speelden zich af in het Lommelse Barrierspark. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis en houdt onder andere een gebarsten oogkas en een hersenschudding over aan de aanval. De politie van Lommel wist vijf jongeren te identificeren. Zij werden ondertussen verhoord. Een vijftienjarige jongen moest de nacht op het commissariaat doorbrengen. De moeder van het slachtoffer laat het hier niet bij, en diende klacht in bij de politie.

