Steeds meer cyberaanvallen van leerlingen om afstandsonderwijs lam te leggen

Het digitaal scholenplatform Smartschool waarschuwt scholen voor gerichte netwerkaanvallen op hun schoolmodems. Het doel van de netwerkaanvallen is om het afstandsonderwijs en het internetgebruik op school te verstoren. Vaak zijn het de leerlingen zelf die de cyberaanvallen uitvoeren. Smartschool, opgericht in Oudsbergen, is zelf al jarenlang slachtoffer van de aanvallen, maar beschermen zich er ondertussen tegen. De secundaire school Sint-Michiel in Leopoldsburg kreeg al enkele netwerkaanvallen te verwerken.