Aline Zeler coacht vanaf volgend seizoen vrouwenploeg Charleroi

Zeler deelt sinds afgelopen zondag de titel van Belgisch recordinternational (111 caps) met Janice Cayman. De tot verdedigster omgeschoolde spits hield het in juni 2019 voor bekeken bij de nationale ploeg.

In clubverband speelde Zeler voor Standard (2004-2006 en 2010-2017), STVV (2009-2010) en Anderlecht (2006-2009 en 2017-2018). Zeler werd liefst negen keer op rij landskampioen: van 2010 tot en met 2017 bij Standard, in 2018 bij Anderlecht. Na een laatste seizoen bij PSV (2018-2019) werd ze in Eindhoven coach van de beloften. Eind mei 2020 verliet ze de club. Nadien nam ze als assistente de nationale jeugdselecties van ons land onder haar hoede, om in september 2020 toch weer te gaan voetballen bij KRC Genk Ladies. Begin vorige maand werd de samenwerking in onderling overleg stopgezet.