Reizen naar het buitenland kan weer maar we staan maandag echt niet met zijn allen aan te schuiven voor een vlucht naar de zon

U hoorde het in de reportage: vanaf maandag kunnen we weer reizen naar het buitenland. Maar dat betekent nog niet dat we maandagochtend met zijn allen staan aan te schuiven op de luchthaven van Zaventem voor een vlucht naar de zon. De reisbureaus verwachten niet meteen een stormloop. Er zijn weinig veilige bestemmingen en daarnaast zijn er ook gewoon nog veel te veel onzekerheden, zegt ook Caroline Vanbael van reisbureau C-travel in Lommel. Zij verwacht dat het buitenlands toerisme pas ten vroegste vanaf de zomer terug op gang zal komen.