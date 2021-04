Italiaanse overheid zet licht op groen voor EK-toeschouwers in Rome

De Italiaanse overheid heeft de Italiaanse Voetbalbond FIGC en de Europese Voetbalconfederatie UEFA toestemming gegeven om komende zomer toeschouwers toe te laten voor de EK-wedstrijden in het Olimpicostadion in de hoofdstad Rome, zo maakte de UEFA woensdag bekend.

Rome speelt gastheer voor de openingsmatch van het EK tussen Italië en Turkije, voor de twee andere groepsmatchen van de Italianen en voor een kwartfinale. Vorige week bleek echter dat het gezien de huidige coronacijfers helemaal niet zeker was of er wel toeschouwers zouden worden toegelaten in het Olimpico, nochtans een voorwaarde van de UEFA voor de speelsteden. Na overleg werd er nu toch beslist de stadioncapaciteit voor minstens 25 procent te benutten.

De UEFA bevestigt zo Rome als speelstad, maar waarschuwt buitenlandse fans wel voor mogelijke reisrestricties op het moment van de wedstrijden. Daarop zullen geen uitzonderingen toegestaan worden. Na het groene licht voor Rome, blijven er nog achter drie speelsteden vraagtekens staan: het Spaanse Bilbao, de Ierse hoofdstad Dublin en het Duitse München. Als de Rode Duivels groepswinnaar worden, werken ze hun achtste finale op 27 juni af in het Baskenland.