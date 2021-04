Deze twee mijlpalen moeten we halen om nieuwe versoepelingen mogelijk te maken

Twee “mijlpalen” in de vaccinatiestrategie moeten leiden tot grote stappen in de versoepelingen. Dat heeft premier Alexander De Croo verklaard na het Overlegcomité. Daarbij zal de bezettingsgraad op de afdeling intensieve zorg in juni duidelijk naar beneden moeten.

De eerste mijlpaal

Een eerste belangrijke datum is wanneer zeven op de tien 65-plussers een eerste vaccin tegen het coronavirus zal gekregen hebben. De premier legde daarbij uit dat je rekening moet houden met een periode van twee tot drie weken tot die vaccinatie een beschermingseffect teweeg kan brengen.

Dat moet ertoe leiden dat op 8 mei een ‘buitenpakket’ kan opengaan. Het gaat bijvoorbeeld om de terrassen van cafés en restaurants, maar ook om cultuurevenementen en erediensten met maximaal 50 personen en de pretparken. De komende dagen moeten nog protocollen op punt worden gesteld. Het wordt ook mogelijk twee mensen uit hetzelfde gezin binnen uit te nodigen, kinderen tot twaalf jaar niet meegerekend.

Voor dat buitenpakket zal ook de situatie op intensieve zorg verbeterd moeten zijn. Een specifieke drempel is niet naar voor geschoven, zei De Croo. “We menen dat de situatie op 8 mei beter zal zijn, het heeft er alles van weg dat we nu op de piek zitten”, klonk het.

Oorspronkelijk zou de horeca volledig opengaan op 1 mei, maar het was voor iedereen duidelijk dat dit geen optie was. Een week later mogen dus de terrassen open. Premier De Croo benadrukte dat op die week meer dan 500.000 mensen (65-plussers) geïmmuniseerd kunnen worden door vaccinatie.

Tweede mijlpaal

Een tweede mijlpaal wordt het moment waarop quasi alle 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen een prik in de arm zullen gekregen hebben. Dat moet het mogelijk maken begin juni meer stappen buiten, maar ook binnen te zetten.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaf aan dat bij die afweging ook zal worden gekeken naar de situatie op de afdelingen intensieve zorg. Daarbij wordt een maximum van 500 patiënten met covid als richtcijfer naar voren geschoven. Dat moet de situatie in de ziekenhuizen beheersbaar maken.

Vandaag moeten ziekenhuizen de zorg voor andere patiënten immers uitstellen. De premier gaf het voorbeeld van een persoon bij wie een hersentumor is vastgesteld. Die moet normaal gezien snel een biopsie krijgen, maar kreeg te horen dat dit niet meteen zou gaan wegens plaatsgebrek. “Dit is de realiteit die we vandaag zien in de ziekenhuizen”, aldus De Croo.