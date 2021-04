Experten reageren bezorgd: “Men speelt hiermee ook wel wat een gevaarlijk spel”

De reacties van experten op de nieuwe coronamaatregelen klinken bezorgd. Viroloog Marc Van Ranst noemde de grootte van het pakket aangekondigde maatregelen opmerkelijk. Ook infectiologe Erika Vlieghe is ongerust: “De ziekenhuizen liggen tot de nok toe gevuld, daar is op dit moment geen enkele buffer.”

“Men speelt hiermee ook wel wat een gevaarlijk spel”, zei Marc Van Ranst in een extra VTM NIEUWS. Van Ranst wees erop dat het aangekondigde stappenplan in concreto gekoppeld moet worden aan nog te bepalen modaliteiten (bijvoorbeeld: met hoeveel personen rond een terrastafel) en de conditionaliteit als het niet de goede kant uitgaat met de bezettingsgraad op intensieve zorg. Dat zal zeer snel moeten uitgewerkt worden, vindt Van Ranst. “We hopen dat dit de piek was”, aldus Van Ranst.

“De regering heeft de voorbije dagen belangrijke boodschappen gekregen van belangengroepen en van de bevolking”. Van Ranst merkt echter een aantal “bijzonder zware ingrepen die niet zijn doorgepraat”. Zo verwees hij naar de verruiming vanaf 8 mei om thuis twee personen (in plaats van één) te ontvangen. “Weliswaar uit dezelfde bubbel, maar ik vind dit op dit moment nog te gevaarlijk”, zei Van Ranst. “Een aantal lobbygroepen zullen wel tevreden zijn.”

“Precaire situatie”

Infectiologe en voorzitster van de GEMS-expertenraad Erika Vlieghe (UZA) begrijpt naar eigen zeggen dat de vraag naar versoepelingen groot is, maar wijst erop dat de besmettings- en ziekenhuiscijfers op dit moment niet geruststellend zijn. “We moeten beseffen dat de situatie nog steeds heel precair is.”

De infectiologe is wel tevreden dat aan de versoepelingen voorwaarden werden gekoppeld op het vlak van vaccinatiegraad en de bezetting op intensieve zorg, al mochten die parameters wat strakker gedefinieerd worden. “Het is belangrijk dat er toch enige koppeling is”, klinkt het. “Laat ons hopen dat het target van zeven op de tien 65-plussers met de eerste vaccinatie tegen 8 mei gehaald is. We moeten de situatie in de ziekenhuizen ook zeer nauw in het oog houden.”

Ook Margot Cloet van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro uit haar bezorgdheid. “Ik hou mijn hart vast”, klinkt het in het VRT Journaal. “We stellen vast dat er nog altijd 300 doden per week zijn”, zegt ze. “Dat zijn er meer dan 1.000 per maand. Ik begrijp heel goed dat er perspectief wordt gevraagd vanuit de samenleving, maar men zou dat beter koppelen aan de cijfers van de besmettingen en de ziekenhuizen.”

Meer testen

Biostatisticus Geert Molenberghs reageert afwachtend. “We zullen pas weten of deze voorzichtige versoepelingen een impact gaan hebben op de cijfers, als er weer meer getest wordt.” De komende week wordt volgens de statisticus cruciaal om meer duidelijkheid te krijgen.

“Het blijft een onzekere toestand. Of de daling in het aantal besmettingen die zich nu aan het voltrekken is, een structurele daling is, valt nog moeilijk te zeggen. Er is de voorbije weken minder getest, en dat geeft een ander beeld. Als er weer meer getest gaat worden, kunnen we meer duidelijkheid zien. We moeten het echt goed opvolgen de komende week.”

“Sluit Sciensano”

Decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de VUB, Dirk Devroey, stuurt een ironische tweet de wereld in. “Sluit Sciensano dan maar want infectiecijfers zijn ook niet meer nodig!”