Horeca Vlaanderen: “Morele plicht voor steunmaatregelen aan onze sector”

Horeca Vlaanderen zit nog met veel vragen over de opening van de terrassen op 8 mei, en de opening van binnenruimtes in de horeca in juni.

Zo formuleerde premier Alexander De Croo woensdag na het Overlegcomité verschillende voorwaarden voor heropening, onder meer met betrekking tot het aantal vaccinaties en de bezetting in de ziekenhuizen.

Voorzitter Matthias De Caluwe dringt aan op meer duidelijkheid en harde garanties. “Duidelijkheid over de protocollen die de horecasector zal moeten hanteren en garanties dat de heropening gekoppeld is aan steun”, zei hij in een eerste reactie op VRT. De Caluwe sprak onder meer over een BTW-verlaging. “Die duidelijkheid is nodig voor onze ondernemers, zodat die weten of het rendabel is om hun terras open te doen.”

Daarnaast wil de voorzitter van Horeca Vlaanderen dat de discussies over steun aan de sector stoppen. “Het is de morele plicht van de regering om onze ondernemers uit deze moeilijke situatie te halen (...) Iedereen verdient een eerlijke kans op economisch herstel. Onze sector heeft 9,3 miljard euro omzetverlies geleden, geen enkele sector kan zoiets aan.” Er is een lichtpuntje vandaag, maar helemaal nog geen blauwe hemel, klonk het nog.

Glad ijs

Volgens Erik Beunckens van FedCaf, een federatie van caféhouders, creëert de overheid verdeeldheid in de horeca met de nieuwe maatregel. “Liefst hadden we op 1 mei alles open gehad. Nu komt er discriminatie en onduidelijkheid. Dan waren we liever nog een maand langer dicht gebleven, op voorwaarde dat daar een degelijke vergoeding tegenover zou staan, om daarna te starten zoals het hoort”, zegt Beunckens.

“Onze beleidsmakers moeten toch zelf zien dat ze zich op glad ijs begeven met dat soort maatregelen”, stelt de gedelegeerd bestuurder van FedCaf. “Ik heb in mijn eigen gemeente twee cafés die ik geregeld bezocht. Het ene heeft een terras, het andere niet. De eerste uitbater zal open zijn, de andere niet. Je kan je inbeelden dat de tweede niet tevreden zal zijn.”

Volgens Beunckens is heel veel nog onduidelijk, en zitten de cafébazen met praktische vragen. Rendabel werken met alleen terrassen kan niet, zegt hij. “Met een relatief groot terras en elke dag goed weer kan het misschien leefbaar zijn, maar we leven hier niet in het zuiden van Spanje.”

Slag in gezicht

Volgens handelsfederatie Comeos is de uitstel van de beloofde opening van de horeca een slag in het gezicht. “De groothandel en de toeleveranciers van de horeca waren zich al volop aan het voorbereiden op de vooropgestelde opening van 1 mei. Het nieuwe uitstel betekent dat er veel geld en werk verloren is. Opnieuw delen we in de brokken. Naast de tijdelijke werkloosheid is er al vier maanden geen federale steun meer, terwijl de vaste kosten blijven doorlopen. De sector wordt in de steek gelaten”, zegt CEO Dominique Michel.