Wout van Aert reed quasi de perfecte Brabantse Pijl en leek op 200 meter van de finish zijn winnende sprint in te zetten. Onze landgenoot werd in Overijse echter verrassend geremonteerd door een beresterke Tom Pidcock. De Brit van Ineos ging op en over Van Aert, goed voor de eerste Britse overwinning ooit in de Brabantse Pijl. Hij kreeg meteen een schouderklopje van de Belg.