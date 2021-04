Eerste reacties stromen binnen: “Ik kan nog niet voluit optimistisch zijn”

Daar werd beslist dat pretparken op 8 mei mogen heropenen op voorwaarde dat het aantal coronapatiënten op intensieve zorg voldoende daalt. Vanden Kerkhof hekelt nogmaals dat dierenparken wel open mogen blijven.

De pretparken zijn voorlopig nog voorzichtig in hun enthousiasme over de heropening op 8 mei. “Ik kan nog niet voluit optimistisch zijn. Wij waren er in de paasvakantie ook al klaar voor en toen is de heropening uitgesteld”, zegt Vanden Kerkhof. De Plopsa-CEO is wel blij met het perspectief maar blijft kritisch. “Voor het missen van de paasvakantie hebben we geen extra compensatie gekregen. Voor al onze parken krijgen wij maandelijks 40.000 euro steun maar we hebben alles samen wel 300.000 euro aan opstartkosten gemaakt.” Daarom hoopt Vanden Kerkhof nog op extra financiële steun voor de komende weken.

Ook de frustratie over de opening van de dierenparken blijft. “Het onderscheid met de dierenparken blijft hallucinant en de rechtlijnigheid blijft zoek. We zien dierenparken elk weekend duizenden mensen toelaten en dat blijft moeilijk te begrijpen”, aldus Vanden Kerkhof.