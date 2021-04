De Croo: “Hoe lang gaat dit nog duren? Dit zijn de laatste weken, maar ook de zwaarste”

“We hebben gekozen voor een voorzichtige en realistische aanpak waarin we vooral inzetten op vertrouwen”, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) op de persconferentie na het Overlegcomité. “We kunnen niet zeggen dat we de voorbije dagen goed nieuws gekregen hebben vanuit de ziekenhuizen. De druk blijft hoog. Er worden meer jonge mensen opgenomen en ze zijn er vaak erger aan toe. Ongeveer een derde van alle patiënten stroomt door naar intensieve zorg, dat is meer dan tijdens de eerste en tweede golf. Andere zorg wordt daardoor uitgesteld en dat is geen goede zaak.”

De Croo pakte uit met een concreet voorbeeld van een jonge dertiger. “Hij werd vorige week opgenomen met een hersentumor. Normaliter moet er dan meteen een biopsie gedaan worden, maar dat is uitgesteld omdat er geen plaats is op intensieve zorg. Dat is de situatie: we worden allemaal geraakt door deze situatie, ook wie geen Covid-19 heeft. Er zijn ook andere ingrepen, hartoperaties bijvoorbeeld, die niet kunnen doorgaan.”

Ander virus

“We bestrijden nu een ander virus dan vorig jaar”, zei De Croo nog. “Daarom moesten we vier weken geleden een paaspauze inlassen. Het goede nieuws is dat die pauze heeft gewerkt. De cijfers zijn in dalende lijn. We hebben de exponentiële groei gebroken. Misschien hebben we de piek al achter ons, maar dat moet nog blijken. Het virus blijft nog erg aanwezig in onze maatschappij. Daarom hebben we de volledige paaspauze behouden.”

De premier kondigde een hele reeks versoepelingen aan, waaronder de heropening van de scholen en het opheffen van het reisverbod. Bekijk hier wat de nieuwe maatregelen zijn.

Zwaarste weken

“Hoe lang gaat dit nog duren, vraagt men mij vaak”, aldus De Croo. “We zijn niet blind voor de situatie in onze ziekenhuizen, maar we zijn ook niet doof voor de vraag om perspectief. Bij jongeren, in de horeca, bij grootouders die hun kleinkind weer eens willen vastpakken. Dit zijn de laatste weken, maar die wegen het zwaarst. Op al die vragen is maar één antwoord: vaccineren. Gisteren heeft de tweede miljoenste persoon een vaccin gekregen. Na alle obstakels van de afgelopen weken en maanden wordt de vaccinatiecampagne nu echt een steunpilaar voor de heropening van onze maatschappij.”

“We kunnen hier samen in slagen als we onze verantwoordelijkheid opnemen”, zei De Croo. “Als we afstand houden, als we wegblijven van drukke plaatsen, als we geen dingen doen die elkaar in gevaar brengen. We staan sterker als we samenwerken. We moeten sectoren of bevolkingsgroepen niet tegen elkaar uitspelen. Hoe je het ook draait of keert, niemand van ons zal veilig zijn als niet iedereen veilig is. Daarom is mijn oproep: laat je vaccineren. Schrijf je in op een reservelijst. De vaccinaties versneller zienderogen. We waren vorige week het tiende land in Europa op het vlak van vaccinaties, deze week al het achtste. Het vaccinatieplan is het enige echte exitplan.”

Jambon: “Reden tot bezorgdheid”

“We hadden een paar weken geleden gehoopt dat de cijfers vandaag beter zouden zijn”, voegde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) eraan toe. “Maar sommige zijn toch nog reden tot bezorgdheid. Ik ben blij dat we een paar weken geleden beslist hebben om het onderwijs een week vroeger te sluiten. Daarom kunnen we de scholen maandag weer heropenen. De paaspauze blijft vier weken van kracht. Op die manier kunnen we weer perspectief geven. De horeca, die heeft afgezien, mag vanaf 8 mei buiten weer heropstarten. In Vlaanderen zullen de steunmaatregelen blijven gelden: sommige zaken hebben geen terras, het weer speelt een rol. De jeugd krijgt ook perspectief: evenementen met 50 personen zijn niet ideaal, maar het is iets.”

Jan Jambon op persconferentie Overlegcomité.

Frank Vandenbroucke op persconferentie Overlegcomité.

(gjs, jvh)