Lummen

Een 42-jarige arbeider is woensdag rond 13.30 uur gewond geraakt tijdens werken aan de spoorlijn Hasselt-Diest. In de Spoorwegstraat in Lummen werd hij geraakt door een rupskraan die gebruikt werd voor het graven van sleuven. De man werd onder begeleiding van een mugteam naar het ziekenhuis gebracht.