Genk

De 40-jarige Roberto S. riskeert een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro omdat hij volgens de procureur samen met drie andere mannen in 2018 cocaïne dealde vanuit een woning in Genk. Pittig detail: de man werd in 2019 veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord op zijn dealer.