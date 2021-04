Rusland wil zijn aanwezigheid in Arctica uitbouwen. Daartoe zal het voorzitterschap van de Arctische Raad gebruikt worden, dat Moskou de komende maanden overneemt, zei minister van Defensie Sergej Sjojgoe woensdag in Moskou volgens het persbureau Interfax. “Dit is een gelegenheid om de rol van ons land te versterken als coördinator en initiator van veel programma’s in de regio.” Details gaf hij niet.