Drama voor Vincenzo Nibali: Italiaanse veteraan breekt pols na val op training, Giro rijden lijkt onhaalbaar

Pech voor Vincenzo Nibali. De Italiaan van Trek-Segafredo heeft tijdens een training zijn pols gebroken. Nibali was zich in Zwisterland aan het voorbereiden voor de Giro, maar die komt nu in gevaar. Hij heeft nog tot 8 mei de tijd om te herstellen.

“Radiografisch onderzoek in het ziekenhuis van Lugano heeft uitgewezen dat Vincenzo Nibali zijn rechterpols heeft gebroken”, klinkt het. “Er staat morgen een operatie op het programma, waarna we kunnen bekijken hoe het zit met zijn Giro-deelname.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 36-jarige Italiaan kwam laatst in actie op 20 maart. Toen eindigde hij in Milaan-Sanremo als 35e. Maandag zou hij starten in de Ronde van de Alpen en later deze maand ook in Luik-Bastenaken-Luik.

Het is nu maar de vraag of Nibali aan de start zal verschijnen van de Giro. In zijn thuisland wou de 36-jarige renner jagen op etappe-overwinningen, maar wie weet zal hij de Giro moeten overslaan. Een domper voor die Italiaan, die na de Giro normaal gezien in de Tour De France in actie komt.

Nibali won in 2013 en 2016 de Ronde van Italië. In 2014 won hij ook de Tour met zes etappezeges.