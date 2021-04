Besties Wendy en Ann gunnen elkaar een make-over

Vrienden Wendy en Ann willen elkaar eens in een ander look zien. — © Anja Blevi

Wendy (48) uit Leopoldsburg, zelfstandig ondernemer in de industriebouw, ziet graag eens iets van de wereld, bestie Ann (49) wil piano leren spelen én meer tijd voor cultuur. Hun wens: “Een nieuwe look na een dagje kwali-tijd.”

© Anja Blevi

Zo komen ze binnen in onze studio

“Ann is veel stijlvoller dan ik, ze is niet zo braaf als ze zelf denkt”, beweert Wendy. Ann: “Wendy moet niet zo vaak twijfelen, het hoeft niet altijd zo stoer en zwart te zijn.”

Samsoe & Samsoe, 140 euro, L&N Knits, 150 euro, Dries Van Noten, 850 euro, Kaai, 325 euro, Lodi, 175 euro Liviana Conti, 290 euro, AGL, 290 euro, Clio Goldbrenner, 350 euro. — © Anja Blevi

Dit vindt Wendy van het resultaat

Wendy: “Ik wou meer pit, check! Ik ben superblij met mijn nieuwe look.”

Dit vindt Ann van het resultaat

Ann: “Ik dacht écht dat ik niet zou staan met een warme haartint, dus toch. Heel geslaagd.”

De tips van onze studio

Stylingtip

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Wendy en Ann bewijzen dat je basic kleuren oneindig kan combineren, ze staan iedereen stijlvol. De mouwloze blazer kunnen ze uitwisselen want die staat net zo goed op een jurk. Voor een sportievere look vervang je de hakjes door een luchtige zomersneaker.”

Sneaker, Voile Blanche, 215 euro

Kapseltip

Luc Boonen en Despina Dokas voor Mod’s Hair: “Laagjes geven Wendy’s haar meer volume, haar originele haarkleur aan de wortels trekken we door in de lengtes. Bij Ann gaan we voor korte donkere zijpartijen om haar gezicht te versmallen, bovenop blijft het lang met gouden lokken. Tip voor beide dames: gebruik een stijltang voor een glanzende gezonde look.”

Stijltang, Max Evolution Pro, 89 euro

Beautytip

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Ann staat prachtig met koraalrode en Wendy houdt van een natuurlijke lipkleur. Anns ogen lijken groter met een matte middenbruine oogschaduw in en net boven de arcadeboog, die van Wendy stralen in warme brons en goudtinten. Thuis ook moeite gedaan voor een mooie beautylook, sluit dan zeker af met finishing powder, zo blijft je make-up langer zitten.”

HD Finishing powder, BP, 25 euro

In samenwerking met Mod’s Hair en La Bottega, allebei in Hasselt.

SHOP DEZE MAKE-OVER