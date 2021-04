Miles Scotson verrast concurrentie in openingsetappe Ronde van Valencia, ondanks slipper in slotfase

De Australiër Miles Scotson heeft solo de openingsetappe van de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De hardrijder ontsnapte in een uitgeregende etappe stoemelings aan de aandacht van een uitgedund peloton. Ondanks een valpartij in de slotfase had Scotson genoeg voorsprong om te winnen.

De organisatie had tachtig procent kans op regen voorspeld. Ze kregen slechts gedeeltelijk gelijk want pas in de laatste twintig kilometer lagen de straten er kletsnat bij, met de nodige gevolgen. Scotson bijvoorbeeld reed op vijftien kilometer van de finish op kousenvoeten van zijn gezellen weg. Geen demarrage, gewoon een breukje na een twijfeling in de kop van het peloton.

De Australische hardrijder fietste meer dan driekwart minuut voorsprong bij elkaar maar met nog vier kilometer te gaan ging de Australiër onderuit op de kletsnatte wegen. De renner van Groupama -FdJ panikeerde niet, klom terug op zijn fiets en vond meteen zijn kadans. Voor Scotson was het, na een Australische titel, pas zijn tweede profzege.

Op een halve minuut won John Degenkolb (Lotto-Soudal) de spurt voor de tweede plaats.

(gvdl)