Brabantse Pijl voor vrouwen: Amerikaanse Ruth Winder is medevluchters te snel af na nipte sprintzege

Ook de vrouwen werkten vanmiddag hun editie van de Brabantse Pijl af. De zege ging naar de Amerikaanse Ruth Winder (Trek-Segafredo). Zij was de snelste van een kopgroep van zes. De Nederlandse Vollering dacht dat ze gewonnen had, juichte te vroeg en zag de zege in rook opgaan. Vollering op twee, de Italiaanse Balsamo vervolledigde het podium.

Het zestal Vollering, Coljé, Lowden, Thomas, Winder en Balsamo opende de finale. Mooi volk: dat had ook het peloton in de mot en dus kreeg de kopgroep niet veel ruimte. Maar aangezien topfavorietes Van Vleuten en Van den Broek - Blaak iemand meehadden in de juiste ontsnapping, bleek het toch geen makkelijke klus om de vluchters terug te pakken. Terwijl de zes vooraan voorbeeldig bleven samenwerken, kreeg het peloton de achtervolging nooit volledig gestroomlijnd.

Demi Vollering (r) dacht dat ze gewonnen had. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Met nog tien kilometer te gaan bedroeg de voorsprong nog steeds één minuut en leek het alsof de winnares vooraan zat. Op de Moskesstraat werd nog wel de forcing gevoerd maar terwijl vooraan de samenwerking niet spaak liep, kwam het in het peloton te vaak tot individuele pogingen, met Van Vleuten als controlerende waakhond in dienst van ploeggenote Leah Thomas. Het peloton zou niet meer terugkeren.(gvdl)